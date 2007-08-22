- Magicians: The Devil’s Deal se dévoile

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:38:00 par Cedric Gasperini

Intéressant

Développé par Uppercut Games et édité par Focus Entertainment Publishing, le jeu Magicians: The Devil’s Deal est attendu pour 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.C'est un mélange d'aventure et d'action, dans l'univers de la magie du XIXe siècle. Il est proposé en vue subjective.On y suivre l'histoire de Jacob, trahi par ses anciens rivaux, connus sous le nom des Maîtres, qui se retrouve en enfer. Alors qu'il est condamné à la damnation éternelle, le Diable lui apparaît et lui propose un marché : transformer sa magie en véritables pouvoir et s'aventurer dans Theatreland. Son but : vaincre chaque Maître pour le livrer au Diable.Une ambiance unique vous attend dans ce nouveau jeu, dont la bande-annonce intrigue et donne envie d'en savoir plus...On vous laisse la découvrir :