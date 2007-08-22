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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Resonance: A Plague Tale Legacy, sort le 27 août 2026
Cette fois-ci, on se batResonance: A Plague Tale Legacy racontera l'histoire de Sophia, une jeune pillarde en fuite, qui cherche à découvrir les secrets qui entourent son passé. Sur l'île du Minotaure, elle va tenter de survivre aux éléments, aux pièges et aux ennemis lancés à sa poursuite. Le tout mâtiné de mythologie...
Vous aurez, pour vous aider, le Prisme, une sphère minoenne que Dédale aurait créée pour résoudre les énigmes de son labyrinthe.
Ce nouvel opus de la saga Plague Tale est en développement chez Asobo Studio. Il sera à nouveau édité par Focus Entertainment. Il sortira le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Il s'agit d'une préquelle. Son titre : Resonance: A Plague Tale Legacy. Les événements se déroulent 15 ans avant le premier épisode de A Plague Tale Innocence.
Ce ne sera pas un jeu d'aventure-infiltration comme les premiers opus, mais plus un jeu d'action-aventure.
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