Senua : le nouveau jeu dans l'univers de Hellblade

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 11:38:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle vision

Ninja Theory repart dans l'univers de Hellblade, avec un nouveau jeu baptisé Senua, tout simplement. Le jeu sortira sur PS5, PC et Xbox Series, inclus dans le Game Pass et compatible XBOX Play Anywhere.On y retrouve Senua, la guerrière celte, qui se retrouve prisonnière entre la vie et la mort, dans une vision fragmentée du purgatoire. Elle va affronter des forces obscures dans l'espoir d'accéder à l’au-delà et retrouver les êtres chers qu'elle a perdus.Le jeu fait suite à Hellblade II.Il est surtout l'occasion pour les développeurs de partir sur une nouvelle direction artistique.Ce sera un jeu d'action-aventure, avec des affrontements tactiques, dans lequel vous pourrez apprendre à maîtriser différentes armes. Des capacités spéciales seront aussi à exploiter.Et c'est à découvrir en vidéo, bien entendu.