Publié le Lundi 8 juin 2026 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

Master Chief d'oeuvre

Halo: Campaign Evolved sort le 28 juillet sur PC, Xbox Series... et PS5. Le jeu sera également disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Il s'agit d'une réinterprétation modernisée de la campagne de Halo: Combat Evolved.Au menu des améliorations, on aura droit à des graphismes retravaillés, bien entendu, mais aussi des commandes perfectionnées et un mode coop en écran partagé sur la même console (plus un mode coop en ligne jusqu'à 4 joueurs en cross-play avec progression sauvegardée et partagée).De nouvelles missions seront incluses, comme de nouvelles armes, véhicules et ennemis.Les précommandes sont désormais ouvertes.La nouvelle vidéo dévoile de nouvelles missions.