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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:53:00 par Cedric Gasperini
Call of Duty: Modern Warfare 4 dévoile son nouveau mode extraction
DMZ, c'est pas le nom d'un rappeur ?Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et pour la première fois sur Nintendo Switch 2. Il est développé par Infinity Ward et édité par Activision.
Le jeu vous mettra dans la peau de Park, un jeune soldat sud-coréen qui doit faire face à une invasion nord-coréenne. On retrouvera le Capitaine Price, désormais hors-la-loi, qui agit de son côté pour récupérer une arme surpuissante qui risque de plonger le monde en plein chaos.
Le jeu vous emmènera à New York, Paris, Mumbai et en Corée.
Le mode multi, avec 12 cartes, sera bien de la partie. Le mode DMZ (extraction) également.
Et c'est ce nouveau mode DMZ qui est mis à l'honneur dans une nouvelle vidéo. En solo ou en escouade, les joueurs seront déployés dans une zone de conflit en tant qu’agents opérant hors de tout cadre officiel. Leur mission : récupérer des technologies militaires avancées abandonnées sur le terrain.
Il faudra réussir à s'extraire avec un maximum de butin, quitte à trahir vos coéquipiers...
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