Halloween: The Game, un nouveau jeu d'horreur-infiltration asymétrique

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vous allez mourir

Dans la longue lignée des jeux d'horreur-infiltration asymétriques, un nouveau venu fait son apparition : Halloween: The Game. Lej eu est attendu pour le 8 septembre, et franchement, ils auraient pu au moins attendre le 31 octobre pour le sortir, sur PC, PS5 et Xbox Series.Inspiré du film de 1978, le jeu vous permet de découvrir l'évasion de Michael Myers de l’hôpital psychiatrique de Smith’s Grove jusqu'à devenir le tueur en série au masque blanc. Le jeu vous permettra d'ailleurs de découvrir comment il s'est procuré ce masque et sa combinaison.Un mode histoire solo sera inclus.Mais le mode principal sera le mode multijoueur, dans lequel un joueur incarnera le tueur en série et les autres, des survivants qui tentent d'échapper au tueur.Le jeu sera proposé à 39,99 € en édition standard et 59,99 € en édition deluxe, avec un skin exclusif, deux personnages exclusifs et d'autres bonus.Le mode histoire est à découvrir en vidéo :