Dernières actus
Bellwright : le RPG débarque su...
When Sirens Fall Silent dévoile...
AOT 3 (Attack on Titan 3) est an...
Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Halloween: The Game, un nouveau jeu d'horreur-infiltration asymétrique
Vous allez mourirDans la longue lignée des jeux d'horreur-infiltration asymétriques, un nouveau venu fait son apparition : Halloween: The Game. Lej eu est attendu pour le 8 septembre, et franchement, ils auraient pu au moins attendre le 31 octobre pour le sortir, sur PC, PS5 et Xbox Series.
Inspiré du film de 1978, le jeu vous permet de découvrir l'évasion de Michael Myers de l’hôpital psychiatrique de Smith’s Grove jusqu'à devenir le tueur en série au masque blanc. Le jeu vous permettra d'ailleurs de découvrir comment il s'est procuré ce masque et sa combinaison.
Un mode histoire solo sera inclus.
Mais le mode principal sera le mode multijoueur, dans lequel un joueur incarnera le tueur en série et les autres, des survivants qui tentent d'échapper au tueur.
Le jeu sera proposé à 39,99 € en édition standard et 59,99 € en édition deluxe, avec un skin exclusif, deux personnages exclusifs et d'autres bonus.
Le mode histoire est à découvrir en vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Planet Zoo 2 s'offre deux nouvelles vidéos
- Terrinoth: Heroes of Descent est sorti
- Valor Mortis : un souls-like ultraviolent
- Magicians: The Devil’s Deal se dévoile
- Castlevania: Belmont’s Curse débarque le 15 octobre
- Wo Long 2: Wings of Ember pour début 2027
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD