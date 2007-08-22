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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 09:53:00 par Cedric Gasperini
When Sirens Fall Silent dévoile une nouvelle vidéo
Sale et dérangeantDéveloppé par LKA, qui s'est déjà illustré avec les jeux The Town of Light et, surtout, Martha is Dead, et édité par Wired Productions, When Sirens Fall Silent est un jeu d'horreur psychologique... ou plutôt de terreur psychologique.
Dans le jeu, vous allez jouer Mila, une policière à qui l'on confie une affaire de kidnapping et de meurtres. Mais ça ne va pas être de tout repos : Mila a ses propres démons et il suffit d'un rien pour qu'elle ne bascule dans la folie, dans le chaos, dans... la violence. Il se déroule durant les années 90, en Italie.
Les développeurs ont voulu proposer un jeu très cinématographique, anxiogène, qui mettra à l'épreuve votre sens de l'observation et votre sens de la déduction.
Une nouvelle vidéo a été dévoilée.
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