Steam : les soldes du week-end

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PubliÃ© le Samedi 6 juin 2026 Ã  12:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Y'a du bon

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  •  Les jeux RGG Studio sont en soldes :
    Yakuza 0 Director's Cut
    Virtua Fighter 5
    Yakuza Like a Dragon
    Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name
    Lost Judgement
    Yakuza 2
    Yakuza 3
    Yakuza 4
    Yakuza 5
    Yakuza 6
  • Spiro Reignited Trilogy
  • Football Tactics & Glory
  • Ark Nova
  • The Forest
  • Les jeux Resident Evil sont en soldes : 
    Resident Evil Requiem
    Resident Evil 2
    Resident Evil 3
    Resident Evil 4
    Resident Evil 6
    Resident Evil Village
    Resident Evil Biohazard
  • The Doors of Trithius
  • Endling - Extinction is forever
  • Marathon est gratuit ce week-end
  • Esoteric EBB
  • Chocolate Factory Simulator
  • Grounded
  • Sea of Thieves
  • Age of Empires II
  • Age of Empires IV
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

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