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PubliÃ© le Samedi 6 juin 2026 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Y'a du bonSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux RGG Studio sont en soldes :
Yakuza 0 Director's Cut
Virtua Fighter 5
Yakuza Like a Dragon
Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name
Lost Judgement
Yakuza 2
Yakuza 3
Yakuza 4
Yakuza 5
Yakuza 6
- Spiro Reignited Trilogy
- Football Tactics & Glory
- Ark Nova
- The Forest
- Les jeux Resident Evil sont en soldes :
Resident Evil Requiem
Resident Evil 2
Resident Evil 3
Resident Evil 4
Resident Evil 6
Resident Evil Village
Resident Evil Biohazard
- The Doors of Trithius
- Endling - Extinction is forever
- Marathon est gratuit ce week-end
- Esoteric EBB
- Chocolate Factory Simulator
- Grounded
- Sea of Thieves
- Age of Empires II
- Age of Empires IV
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