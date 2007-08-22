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Publié le Samedi 6 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Resident Evil Veronica annoncé
Une bonne nouvelle ?Capcom a annoncé le développement de Resident Evil Veronica. Il s'agit du remake du jeu Resident Evil Code: Veronica, sorti en l'an 2000 sur Dreamcast, mais aussi sur PS2 et Nintendo GameCube.
Ce remake sortira en 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
On y retrouvera Veronica, sur l'île de Rockfort, en proie à une invasion de zombies.
Le jeu est développé à l'aide du nouveau moteur RE Engine, ce qui permettra de proposer des graphismes au goût du jour, bien entendu, mais aussi un gameplay amélioré.
Une vidéo a été diffusée.
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