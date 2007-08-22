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Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
TWIRL : Horreur à 3h du mat'
Ne vous levez pas la nuit !Développé par Genie Boy Games et édité par Haunted Publishing Syndicate, le jeu TWIRL est un jeu d'horreur prévu pour cette année, sur PC, sur Steam. Vous pouvez d'ailleurs l'essayer puisqu'une démo gratuite est disponible.
Vous avez 9 ans. Il est 3h du matin et comme chaque nuit, vous vous levez. Pourquoi ? Vous ne le savez pas vous-même.
Vous allez arpenter les différentes pièces de la maison... pour comprendre.
Mais surtout... ne regardez pas dans le miroir.
Twirl est un jeu aux commandes simples, aux événements aléatoires, qui dure environ 1 heure. Il s'inspire du jeu P.T. (Silent Hill).
Une vidéo vous met dans l'ambiance :
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