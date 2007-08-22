Dernières actus
River City Saga: Journey to the ...
Tickets, Please! : le chaos à l...
The 7th Guest Remake est sorti
Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Rival Stars Horse Racing est sorti sur Nintendo Switch
On en hennit de bonheurSorti en avril dernier sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, Rival Stars Horse Racing vient cette fois de sortir sur Nintendo Switch.
Le jeu est disponible depuis 2020 sur PC, dispo aussi en VR.
Il s'agit de gérer un ranch de chevaux de courses. Vous devrez vous en occuper, les entraîner, gérer les reproductions, sélectionner les meilleurs et les lancer dans le championnat. Courses classiques, CSO et Cross Country vous attendent. Vous pourrez même jouer les courses, en qualité de Jockey.
De nombreuses options de personnalisations seront proposées pour créer votre cheval.
Un mode histoire et un mode multijoueur sont inclus.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Wheelmates : le jeu de voitures en coop s'offre une démo et un trailer
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
- Farever : le RPG Zelda-like est sorti en accès anticipé
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
Dernières Vidéos
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- Lords of the Fallen II sortira à la rentrée
- Star Wars Zero Company, un nouveau jeu tactique
- The Blood of Dawnwalker dévoile une nouvelle vidéo
- Star Wars: Galactic Racer se dévoile
- Resident Evil Veronica annoncé
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD