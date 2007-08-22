Rival Stars Horse Racing est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On en hennit de bonheur

Sorti en avril dernier sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, Rival Stars Horse Racing vient cette fois de sortir sur Nintendo Switch.Le jeu est disponible depuis 2020 sur PC, dispo aussi en VR.Il s'agit de gérer un ranch de chevaux de courses. Vous devrez vous en occuper, les entraîner, gérer les reproductions, sélectionner les meilleurs et les lancer dans le championnat. Courses classiques, CSO et Cross Country vous attendent. Vous pourrez même jouer les courses, en qualité de Jockey.De nombreuses options de personnalisations seront proposées pour créer votre cheval.Un mode histoire et un mode multijoueur sont inclus.