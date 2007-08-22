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Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
The 7th Guest Remake est sorti
33 ans après...The 7th Guest Remake est sorti. Le jeu est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, 33 ans après le titre original. C’est Vertigo qui l'édite et c’est le studio d’origine Trilobyte qui s’est occupé de porter ce jeu d'énigmes horrifique sur les consoles modernes et PC actuels.
Vous allez explorer un manoir inquiétant. 6 invités, tous incarnés par de vrais acteurs, y ont été invités et quelque chose de sinistre s'est déroulé. Henry Stauf, riche fabricant de jouets vivant reclus, se cache dans l'ombre. Une force obscure plane sur le manoir, enveloppé de mystère. Qui est le septième invité ? Que veut Henry ? Que s'est-il passé ?
Pour le savoir, il faudra explorer ce manoir plein de dangers et surtout résoudre des énigmes complexes.
Une version Nintendo Switch est en développement également et sortira plus tard.
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