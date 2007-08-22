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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Final Fantasy VII Rebirth est sorti sur Nintendo Switch 2 et Xbox
Bientôt la suiteFinal Fantasy VII Rebirth vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch 2, Xbox Series et Xbox PC (le jeu est toutefois déjà sorti sur PC début 2025 et était sorti en 2024 sur PS5). Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici.
Il s'agit de la suite de Final Fantasy VII remake. On vous rappelle aussi qu'il s'agit du deuxième opus d'une trilogie. Le troisième opus devrait, quant à lui, sortir cette année.
Le jeu est toutefois indépendant et ne nécessite pas le premier opus pour être joué, même si vous risquez de passer à côté de pas mal d'infos...
Et c'est toujours signé Square Enix.
On y retrouve Cloud, Tifa, Barret, Aerith et Red XIII, tout juste sortis de la cité dystopique de Midgar. Ils vont maintenant se lancer dans un voyage à travers la planète, à la poursuite de Séphiroth, un ex-SOLDAT ancienne connaissance de Cloud et qui veut contrôler le monde.
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