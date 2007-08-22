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Publié le Jeudi 4 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
A Lost Man, un nouveau jeu d'aventure français
Visite dans les tranchéesA Lost Man est un jeu d'aventure de type point-n click, en noir et blanc, entièrement dessiné à la main, développe par les toulousains du studio Arkos.
Le jeu sort le 26 juin, sur PC, sur Steam. Une démo peut d'ores et déjà être téléchargée pour tester le jeu avant sa sortie.
Ce petit jeu indé possède une durée d'environ 4 heures, pour un premier chapitre. 4 autres (mais avec des histoires indépendantes les unes des autres) sont prévus sous forme de DLC. Le jeu sera vendu à prix tout doux.
Le jeu vous plonge en 1916. En pleine guerre, un homme décide de déserter. Il va parcourir la campagne, entre les deux lignes de front, pour tetner de s'échapper. Il va surtout rencontrer de drôles de personnages, dans une atmosphère lourde et où la mort est partout...
Un jeu à suivre de très très près.
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