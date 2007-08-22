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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
Dune: Awakening arrive sur consoles le 22 septembre
Enfin !Sorti sur PC l'année dernière et testé dans nos colonnes à cette occasion, Dune: Awakening arrive sur consoles le 22 septembre prochain. Il sera disponible sur PS5 et Xbox Series, avec un mode solo complet.
Ce jeu de survie en monde ouvert, inspiré du roman Dune de Frank Herbert mais aussi des films signés Denis Villeneuve, s'ofre donc un portage sur consoles. Les précommandes sont déjà ouvertes.
Dans Dune:Awakening, on incarne un personnage fictif dans une uchronie de l’histoire de Frank Herbert, où le messie Paul Atréides n’est jamais venu au monde. On doit, en tant que vagabond, survivre face aux conditions de vie horribles de la planète, en récoltant les bonnes ressources, fabricant notre équipement et construisant nos propres abris pour faire face à la chaleur écrasante de la planète.
L’intégralité du jeu peut être jouée en solo, avec une difficulté ajustable. Il peut aussi être joué en multi, en coop et avec ou sans PvP (joueur contre joueur).
Une vidéo a été dévoilée.
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