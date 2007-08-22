Ace Combat 8: Wings of Theve sort en octobre

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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

 

Ace Combat 8: Wings of Theve sort en octobre

Guerre en l'air

Bandai Namco a dévoilé une nouvelle vidéo pour son jeu Ace Combat 8: Wings of Theve. Et a également annoncé une date de sortie.

Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est attendu pour le 2 octobre. Le jeu est d'ores et déjà en précommande.

Le jeu est développé sur Unreal Engine 5. Il proposera une toute nouvelle campagne. Il vous placera dans la peau d'un pilote d'élite chargé de protéger sa patrie. Nom de code : Wings.

Avec l'aide de trois autres pilotes, Baxter, Tasha et Coster, vous allez tenter de repousser la République de Sotoa, qui vient d'envahir la FCU, la Fédération Centrale d'Usea.

La nouvelle vidéo en dit plus sur ce mode campagne. Des modes multijoueurs seront aussi proposés, mais n'ont pas encore été dévoilés.

 

 
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