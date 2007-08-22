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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 11:20:00 par Cedric Gasperini
Control Resonant sort le 24 septembre
Une suite attendueAprès le succès du premier jeu Control, Remedy Entertainement sortira Control Resonant le 24 septembre prochain. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne.
On y suivra les aventures de Dylan Faden. Après avoir été retenu prisonnier pendant des années, pour contrôler ses pouvoirs, Dylan est envoyé sur le terrain : Manhattan est sur le point d'être anéanti par des forces paranormales.
Il va devoir tenter de maîtriser ses pouvoirs et affronter le surnaturel. Il va aussi tenter de retrouver sa soeur disparue, Jesse.
Dans un monde où la réalité n'a plus prise, notre héros va devoir affronter des créatures corrompues par le Hiss, un micro-organisme parasite.
Ça s'annonce encore une fois sous les meilleurs auspices.
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