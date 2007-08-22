Tomb Raider: Legacy of Atlantis pour février 2027

Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 10:53:00 par Cedric Gasperini

Lara a du retard

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, est un remake du tout premier Tomb Raider. Développé en partenariat avec Crystal Dynamics et Flying Wild Hog, il réinterprète le jeu, plus qu'il ne le copie.Avec un gameplay modernisé et des graphismes sous Unreal Engine 5. Déjà annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series, il sortira également sur Nintendo Switch 2.Prévu pour cette année, il est finalement repoussé pour une sortie prévue le 12 février 2027.Les précommandes sont déjà disponibles. Il sera proposé en édition standard (59,99 €), en édition Deluxe (69,99 €) et en édition Collector (199,99 €).L'édition Deluxe comprend un accès anticipé de 48h et un DLC, quant à l'édition collector, elle ajoute une boîte métal, une statuette, un mini-artbook, une broche et un porte-clef.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. On reste dubitatif.