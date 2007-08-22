Until Dawn 2 annoncé pour 2027

Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 10:23:00 par Cedric Gasperini

Kill-Lanta

Après avoir remporté un certain succès lors de sa sortie en 2015, Until Dawn s'est décliné en différents spin-off, préquelle et adaptation ciné... Il est temps de passer à la suite.Until Dawn 2 sortira en 2027.Le jeu montre une équipe d'aventuriers qui participent à une émission de télé-réalité : ils sont abandonnés sur une île déserte et doivent survivre...Sauf qu'il n'y a pas d'histoire de flambeau ou de totem d'immunité. Les personnages vont découvrir que l'île cache des secrets terrifiants.Vous devrez gérer le groupe de personnages, prendre les bonnes décisions et chacune d'entre elles aura un impact important sur la suite du jeu... et même sur la survie de certains.Le mystérieux Dr Hill, incarné par Peter Stormare, sera encore de la partie...