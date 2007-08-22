Marvel's Wolverine : découvrez la vidéo de gameplay

Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La vie en jaune

Marvel's Wolverine sera un jeu d'action, en solo, développé par Insomniac Games en collaboration avec Marvel Games. Le jeu racontera l'histoire, comme son nom l'indique, de Wolverine.Dans la bande-annonce dévoilée lors du State of Play de Sony, on découvrir Logan, ou Wolverine si vous préférez, s'opposant à des mercenaires cyborgs qui ont capturé des mutants. Ils sont à la solde du milliardaire Bolivar Task, persuadé que les mutants sont des abominations qu'il faut faire disparaître.On y voit aussi Jean Grey, autre personnage phare des X-Men.C'est aussi l'occasion de voir les combats, et notamment la jauge de rage de Wolverine qui, une fois remplie, lui permet de déclencher des coups puissants.Le jeu sortira le 15 septembre. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.