MARVEL Tōkon: Fighting Souls se dévoile

Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 10:38:00 par Cedric Gasperini

Au tour des méchants

Une nouvelle bande-annonce de MARVEL Tōkon: Fighting Souls a été dévoilée lors du State of Play de cette nuit, publié par Sony.On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de combat en équipe, signé Arc System Works Co Ltd, à qui l'on doit notamment les jeux Guilty Gear ou Dragon Ball FighterZ. Il est édité par PlayStation Publishing. Il sortira sur PC et PS5 le 6 août prochain.On jouera des super héros et des super vilains, le tout dans des combats en arènes.Le jeu permettra d'avoir 4 personnages dans son équipe.On retrouvera notamment Tornade, Magik, Woverine et Danger. D'autres ont été annoncés cette nuit : Magneto, Bouffon vert, Carnage et Le Champion de l'Univers.Une bande-annonce accompagne cette révélation.