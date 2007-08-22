MARVEL Tōkon: Fighting Souls se dévoile

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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 10:38:00 par Cedric Gasperini

 

MARVEL Tōkon: Fighting Souls se dévoile

Au tour des méchants

Une nouvelle bande-annonce de MARVEL Tōkon: Fighting Souls a été dévoilée lors du State of Play de cette nuit, publié par Sony.

On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de combat en équipe, signé Arc System Works Co Ltd, à qui l'on doit notamment les jeux Guilty Gear ou Dragon Ball FighterZ. Il est édité par PlayStation Publishing. Il sortira sur PC et PS5 le 6 août prochain.

On jouera des super héros et des super vilains, le tout dans des combats en arènes.

Le jeu permettra d'avoir 4 personnages dans son équipe.

On retrouvera notamment Tornade, Magik, Woverine et Danger. D'autres ont été annoncés cette nuit : Magneto, Bouffon vert, Carnage et Le Champion de l'Univers.

Une bande-annonce accompagne cette révélation.

 

 
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