Dernières actus
Control Resonant sort le 24 sept...
Silent Hill Townfall annoncé po...
Rayman Legends Retold pour le 1e...
Tomb Raider: Legacy of Atlantis ...
Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Legion was Here : un jeu narratif d'enquête très étrange
A suivreDéveloppé par Geoffroy Monde et édité par Surefire Games, Legion was Here est un jeu d'enquête assez particulier. Vous êtes un enquêteur caméléon, capable de changer d'apparence comme bon vous semble (mais avec un brin de bistouri quand même).
Vous êtes employé par les agences du monde entier pour approcher des cibles. Vous pourrez vous faire passer pour un mari, un père, un enfant...
Un dossier complet avec toutes les infos nécessaires pour incarner votre nouvelle identité vous sera donné. A vous de ne pas vous tromper...
A la manière d'un visual novel, le jeu vous propose une petite aventure de 3 à 4 heures.
Le jeu sortira sur PC, sur Steam, cette année. Une démo est disponible.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) MotoGP 26 (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Wheelmates : le jeu de voitures en coop s'offre une démo et un trailer
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
Dernières Vidéos
- Garden and a Goat : nouvelle vidéo et démo
- Final Fantasy VII Rebirth est sorti sur Nintendo Switch 2 et Xbox
- Salvation Denied se dévoile en vidéo et en démo
- Hack 'n' Stack, un petit party game sur PC et Nintendo Switch
- A Lost Man, un nouveau jeu d'aventure français
- The Guild – Europa 1410 arrive en accès anticipé
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD