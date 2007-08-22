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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 11:40:00 par Cedric Gasperini
Hobby Horse est sorti
Un jeu de cheval sans chevalHobby Horse est un jeu de cheval... sans cheval. Vous allez faire des cousers hippiques... à pied. Avec une tête de canasson en peluche monté sur un manche à balais.
Et le pire, c'est que c'est un vrai sport. Ça existe vraiment. Il y a même des championnats du monde (et les Français excellent, sans surprise, dans ce truc à la con).
Courses avec leurs obstacles avec des décors plus farfelus les uns que les autres, allant d’une chambre à la forêt en passant par la salle de gymnastique, personnalisation complète de sa monture... ce qui change ses statistiques...
La couleur, la forme et les accessoires sont modifiables. Des boosts pouvant renverser la course sont aussi utilisables, de quoi faire hennir de colère vos adversaires !
Le jeu est signé Games Incubator.
Il vient de sortir sur PC, sur Steam.
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