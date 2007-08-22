Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

La rentrée sera chargée

Sorti en accès anticipé il y a deux ans déjà, l'action-RPG No Rest For The Wicked arrive en version finale en octobre. Le jeu est annoncé sur PC et PS5. Des versions Xbox Series et Nintendo Switch 2 sont aussi prévues, mais sortiront plus tard, sans doute début 2027.No Rest for the Wicked est un action-RPG signé Private Division et Moon Studios.Le jeu vous entraîne sur l'île de Sacra où, après la mort du roi Harol Bolein, le royaume est en proie au chaos. Les prétendants au trône se déchirent et une peste frappe l'île. Vous allez partir à l'aventure dans l'espoir de restaurer la paix et la justice. Il vous faudra explorer des cavernes mais aussi grimper vers des cimes montagneuses à la recherche de trésors...Le jeu sera cross-play et cross-save. Les joueurs pourront jouer ensemble en coop et aussi passer d'une plateforme à l'autre, sans perdre leur partie.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :