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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 11:50:00 par Cedric Gasperini
Deadstick: Bush Pilot Simulator, un simulateur de vol dans la brousse
Et vole la galère...Deadstick: Bush Pilot Simulator est un simulateur de vol dans lequel vous allez piloter des petits coucous pour attérrir et décoller dans la brousse.
A vous de retaper des avions, mais aussi de construire des infrastructures, et remplir des missions dans un territoire inadapté.
Vous devrez notamment faire le lien avec les communautés dispersées aux quatre coins d'une île.
Vous devrez tout préparer, tout planifier et faire face à l'inattendu. Tous les vols ne se déroulent pas forcément comme prévu. Il y aura aussi des cas extrêmes et des décisions à prendre en urgence.
Et attention au carburant... tomber en rade à plusieurs centaines de kilomètres d'une pompe peut nuire à votre réputation. Et à votre santé aussi.
Développé par Spiral House et Remex Software, le jeu sortira cette année sur PC, sur Steam. Il est édité par Muthwright. Un Playtest arrive dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous y inscrire.
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