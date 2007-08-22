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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Rayman Legends Retold pour le 1er octobre
Du neuf avec du vieuxDéveloppé par Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan, Rayman Legends Retold est le remake du jeu sorti en 2013. Le remake de cet excellent jeu (vous pouvez retrouver notre test sorti à l'époque ici) proposera des graphismes 3D, une nouvelle histoire, des cinématiques inédites...
Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus et Murphy tenteront de restaurer la paix dans la Croisée des Rêves.
Un nouveau monde a été ajouté au jeu pour offrir une durée supplémentaire. D'autres niveaux ont été revisités.
Le jeu sera disponible en version standard, Deluxe digital, Lancement (avec une carte, 3 lithographies) et Deluxe Upgrade Pack.
Il sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Mouais. On aurait quand même préféré un tout nouvel opus, non ?
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