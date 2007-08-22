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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Onimusha : Way of the Sword, la date de sortie dévoilée et une démo
Katana et démonsEntre folklore japonais de l'ère Sengoku et décors historiques,Onimusha: Way of the Sword se déroule à Kyoto au début de la période Edo. La ville est infestée des démons Genma. Un samuraï qui a en sa possession le gantelet Oni débarque pour affronter ces créatures...
Les joueurs devront notamment affronter un maître épéiste tiré de l'Histoire japonaise, Sasaki Ganryu, dans le temple de Kyoto, Kiyomizu-dera. Des Genma seront aussi à combattre, du voleur d'âmes Kubi Akari à Daidara, un Genma qui dévore tout sur son passage.
Le jeu est d'ores et déjà en précommande.
Il est annoncé pour le 25 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo est d'ores et déjà disponible sur toutes ces plateformes. Elle est gratuite.
Une nouvelle vidéo a également été diffusée.
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