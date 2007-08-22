God of War Laufey : la femme de Kratos entre en jeu

Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Les héros deviennent des héroïnes

Les chauves barbus ne semblent plus faire recette... God of War passe la main avec un nouvel épisode, God of War Laufey. Laufey, ou Faye, si vous préférez, c'est la femme de Kratos. Et elle sera donc au centre de cette nouvelle aventure.Laufey est morte. Mais elle se réveille dans un monde étrange après ses funérailles. Et elle découvre que la sécurité de Kratos et de son fils Atreus dépendent d'elle...Elle va devoir traverser le monde d'après pour défier les Dieux à son tour. Et surtout, des Dieux disparus... Elle va notamment croiser la route de Sekhmet et Begtse.God of War Laufey mettra à l'honneur les combats bourrins, comme la saga sait si bien le faire, mais aussi la magie.Deborah Ann Woll reprend le rôle du personnage, déjà interprété dans God of War Ragnarok.Tout un tas de vidéos ont été dévoilées pour l'occasion, lors d'un State of Play diffusé par Sony. Trailer de gameplay, interviews... On vous laisse découvrir tout ça.