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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini
Edenfall: Legacy of the First Wardens, un jeu métamorphe
On rêve tous d'être un ratonDans Edenfall: Legacy of the First Wardens, vous incarnez Venya, une jeune métamorphe capable de se changer en louve, en raton laveur ou en corbeau.
Chaque métamorphose apporte son lot de gameplay, ses mouvements, ses possibilités, son style de combat, mais aussi ses faiblesses....
Vous devez combattre des ennemis, jusqu'à atteindre les boss qui corrompent la Nature. Et votre but est de restaurer la paix et rendre à la Nature ces zones corrompues.
Ce jeu d'action est développé par Everflux Games. Il vient d'être annoncé pour la fin de l'année. Il sortira sur PC, sur Steam. Vous pouvez tester le jeu dès à présent. Une vieille démo (qui a presque 2 ans) y traîne mais vous donnera un aperçu du jeu.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. La voici.
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