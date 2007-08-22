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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Pale Tide, un jeu d'extraction en monde zombie
Face à la hordeDéveloppé par le studio belge Aberratic, le jeu Pale Tide vous emmène dans un monde post-apocalyptique où pullulent les morts-vivants.
Vous allez devoir survivre, aider des survivants, trouver de la nourriture et autres ressources, gérer votre bunker, l'améliorer pour non seulement vivre correctement mais aussi pouvoir vous défendre et surtout, tout faire pour préparer votre fuite.
En effet, une horde énorme de zombies arrive : la Pale Tide. Et il ne faudra pas être dans les parages à ce moment-là...
Prévu sur PC, sur Steam, ce jeu de survie, de gestion et de shoot face à une multitude d'ennemis, est prévu sur PC, sur Steam. Aucune date de sortie n'a été dévoilée.
Par contre, vous pouvez découvrir le jeu en vidéo :
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