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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Beyond the Dark: Nightwatch, un jeu d'horreur sur Nintendo Switch 2
A deux, c'est mieuxDéveloppé par Atlantis Studio, un petit studio indépendant français situé à Avignon, Beyond the Dark: Nightwatch est un jeu d'horreur prévu en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Il se joue à deux joueurs, en coop.
Le premier joueur se réveille dans une maison étrange et flippante. Il doit s'évader. Il va être guidé par le deuxième joueur, qui va coordonner ses actions puisqu'il aura une autre vision des lieux et de ce qui s'y passe...
La communication est la clef du succès. Le jeu se déroule à base d'énigmes et de puzzles, qu'il faudra résoudre dans une atmosphère lourde et oppressante...
Pas de date précise de sortie, mais le jeu est prévu pour cette année.
Le jeu est à découvrir en vidéo.
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