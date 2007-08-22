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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Green Mist over Portland, un jeu d'enquête
Portland... en Finlande...Un agent du MI6 a disparu sans laisser de trace. La dernière fois qu'il a été entendu, il était dans une cabine téléphonique à Berlin-Ouest. Le lendemain de la mort du président.
En pleine Guerre Froide, vous allez jouer deux enquêtrices : Delphine, une medium capable de naviguer dans le passé et Cynthia, une agente secrète.
Leurs investigations va les mener d'un petit port anglais jusqu'à un village finlandais en plein hiver...
Le jeu est la suite de The Red Pearls of Borneo. Et même s'il peut être joué de manière indépendante, il est conseillé de commencer par le premier épisode, sachant qu'il est proposé gratuitement sur Steam.
De son côté, Green Mist over Portland, ce nouveau jeu d'enquête graphique, sortira à la fin de l'année, là aussi sur PC, sur Steam. Il est développé par Bushmonkey Games et édité par Surefire Games.
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