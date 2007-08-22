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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Where Dolls Hang, un jeu d'horreur inspiré de la vie réelle
Parce que la vie peut vraiment être horribleDéveloppé par Steelkkrill Studio, Where Dolls Hang est un jeu d'horreur inspiré de faits réels, qui sortira prochainement sur PC, sur Steam.
Ce jeu d'horreur psychologique s'inspire de l'île aux poupées, la Isla de las Muñecas, au Mexique. Il s'agit d'un endroit où l'on trouve des centaines de poupées hantées accrochées aux arbres. L'histoire raconte que la première serait apparue le lendemain de la noyade d'une petite fille, il y a plus d'un siècle.
Le jeu se déroule à cet endroit, connu pour être le regroupement du plus gand nombre de poupées hantées au monde... Vous allez devoir enquêter sur place. Et survivre, surtout.
Le jeu s'inspire des classiques du genre, comme Silent Hill, Outlast, The Forest...
Il se découvre dans une première vidéo.
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