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Publié le Lundi 1 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Cemetery Simulator : gérez un cimetière !
Un jeu gai !Développé par UItimate Games SA et édité par PlayWary, le jeu Cemetery Simulator est annoncé sur PC, sur Steam, pour 2027. Il sortira d'abord sur cette plateforme, puis ensuite sur PS5 et Xbox Series. Sans plus de précision quant à la date.
Une démo est d'ailleurs disponible sur Steam, si vous voulez tester le jeu d'ores et déjà.
Comme son nom l'indique, Cemetery Simulator vous propose de gérer... un cimetière....
Jouable en solo ou en coop jusqu'à 4, le jeu vous demande de rendre rentable le marché du deuil. Creusez les tombes, portez les cercueils, organisez les funérailles, nettoyez les tombes, nettoyez les environs, ouvrez de nouvelles sections...
Vous devrez aussi chasser les vandales et... les fantômes.
On vous laisse découvrir ce jeu plein de joie et d'humour, mais surtout familial, en vidéo.
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