Publié le Lundi 1 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'appel du rail

Déjà disponible depuis 2 ans sur PC, le jeu Drug Dealer Simulator 2 sort sur PS5 et Xbox Series. Il est annoncé pour le 17 juin prochain. On vous rappelle qu'il est développé par Byterunners et édité par Movie Games.Drug Dealer Simulator 2 est un jeu solo ou en coopération jusqu'à trois joueurs, de gestion, d'action, d'exploration et de simulation. Dans ce jeu vous arrivez sans rien sur une île hostile. Vous devrez entretenir et améliorer votre local, cuisiner et créer vos drogues, combattre vos concurrents, fidéliser votre clientèle et engager des petites mains ainsi que créer une hiérarchie afin de monter un véritable cartel.Vous allez y Incarner Eddie, hors-la-loi après de mauvaises décisions passées, qui a trouvé asile sur l'île Isla Sombra. Mais vous ne comptez pas rester sage. Utilisez vos connaissances et vos compétences pour créer votre clientèle et monter votre business pour devenir un vrai baron de la drogue.