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Publié le Lundi 1 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Gothic 1 Remake dévoile un making of
Apprenez à donner des coupsRPG culte sorti initialement en 2001, le jeu Gothic s'offre un remake qui sortira sur PC, sur Steam, mais aussi sur Xbox Series et PS5. Il est attendu pour cette semaine, le 5 juin.
Le jeu est signé du studio de développement Alkimia Interactive et édité par THQ Nordic.
Le jeu est développé sur Unreal Engine 5 et proposera le même contenu que le jeu de base : un monde ouvert à l'ambiance Fantasy, des monstres, des combats entre 3 factions, et il vous faudra choisir une allégeance à l'une d'entre elles...
Plus de 50 heures de jeu vous attendent, pour un jeu plus beau et des combats modernisés.
Les précommandes sont toujours en cours. La version PC sera proposée à 49,99 € sur PC et 59,99 € sur consoles.
Un making-of présentant le système de combat a été dévoilé.
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