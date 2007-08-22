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Publié le Dimanche 31 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Ma vie de chouquettesSi ma fille a le BAC, je défonce la boulangerie près de chez moi.
Oui, alors d’accord, je peux comprendre que la phrase, comme ça, puisse paraître bizarre. Mais ne soyez pas impatient. Je m’en vais vous l’expliquer.
Apparemment, si j’ai tout bien suivi l’actualité de ces dernières années, quand on est content, on va tout péter dans la rue. On balance des pétards, on tire au mortier sur les gens (si, si, ne croyez pas que seules les forces de l’ordre sont visées) et on détruit des devantures de commerce pour, si possible, les piller. C’est aussi pour ça que les boutiques de souvenirs parisiennes n’ont pas grand-chose à craindre. Tu vas faire quoi ? Risquer de te faire arrêter pour chourrer une petite Tour Eiffel en métal bas de gamme ?
En cette fin d’année, ma fille cadette passe son BAC. Si elle l’a, je serais très très content. Aussi content que si… je ne sais pas… par exemple… j’étais fan de foot et qu’une équipe qatarienne avec juste deux français dedans gagnait la Ligue des Champions, par exemple. Comme je suis un papa moderne, si je suis très très content, il faudra que je pète une boutique ou deux. Alors des pétards, j’en ai, mais je les garde pour de meilleures occasions comme, par exemple, les lancer sur des chats ou faire avoir des crises cardiaques aux poules. Le mortier, je ne suis pas fan. Question de classe. Quand on veut faire du mal aux gens, y’a quand même plus noble que le mortier. Je laisse ça aux maçons. Je suis plutôt adepte des bonnes vieilles manières. Le caillou, par exemple, c’est chouette. Et des cailloux, il y en a partout. On ne risque pas de se retrouver en rade de munition.
Ne reste que la destruction de devantures de commerces pour montrer ma joie, donc.
Le problème, c’est que près de chez moi, on a une agence immobilière, une pizzéria à la qualité si douteuse que depuis que nous avons emménagé ici, nous n’y avons jamais foutu les pieds, un barbier et un Kébab pour lequel mon avis rejoint celui pour la pizzéria. Et une boulangerie. Une très bonne boulangerie.
Bref. Je me vois mal défoncer une vitrine pour aller piquer un sachet de fausse mozzarella, une broche de viande à kébab à moitié avariée, un panneau d’annonce immobilière ou un soin pour avoir une barbe soyeuse.
Ne reste que la très bonne boulangerie. Risquer de la prison pour des gâteaux… ? Ouais, ça peut valoir le coup, surtout s’il reste des chaussons aux pommes parce que j’aime bien ça, moi, les chaussons aux pommes.
Bref, j’ai jeté mon dévolu sur la boulangerie.
Comme je suis quand même quelqu’un de poli, je ne me voyais pas aller défoncer un commerce de proximité que je fréquente régulièrement sans les prévenir.
J’avoue, ils ont fait une drôle de tête. J’ai senti comme un moment de tension après mon annonce. Alors bon, pour détendre l’atmosphère j’ai acheté des chouquettes. Ça détend toujours l’atmosphère, les chouquettes. On n’oublie trop souvent le pouvoir des chouquettes. Et puis j’aime bien ça les chouquettes. C’est léger et c’est bon. Quand on en prend au petit-déjeuner, on croque dedans un juste un petit peu, ça fait un trou, et après, on les trempe dans son café ou son chocolat au lait, la chouquette se remplit un peu de liquide et quand on croque dedans, on a des chouquettes au café (ou au chocolat au lait), c’est bon, parfois ça nous dégouline sur le menton, on s’en fout partout, c’est marrant.
Voilà. Si ma fille a le BAC, je vais voler des chouquettes.
Ouais ben ça va, je ne vous critique pas, moi, alors n’allez pas critiquer l’envergure de ma criminalité.
Allez, si ça peut vous faire plaisir, j’irai cramer deux ou trois bagnoles dans ma rue aussi. De toute manière, y’a trop de voitures, on n’arrive jamais à trouver une place de libre, donc ça rendra service à tout le monde.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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