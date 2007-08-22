Steam : les soldes du week-end

Dernières actus

Gog.com, les soldes du week-end

(TEST) Scuf Omega : la meilleure...

Tavern Talk Stories: Dreamwalker...

The Witch’s Bakery arrive en a...

Pottering : un jeu de jardinage ...

 

Publié le Samedi 30 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Y'a des trucs à ne pas rater

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  •  Les jeux The Elder Scrolls sont en soldes : 
    The Elder Scrolls Online
    The Elder Scrolls IV Oblivion
    The Elder Scrolls V Skyrim
    The Elder Scrolls III Morrowind
    The Elder Scrolls Legend Battlespire
    The Elder Scrolls II Daggerfall
    The Elder Scrolls Adventures Redguard
  •  SCUM
  • Backrooms : Escape Together
  • MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics
  • Stray
  • Car Mechanic Simulator 2021
  • Pipistrello and the Cursed Yoyo
  • Fuga: Melodies of Steel 3
  • Les jeux Dragon Quest sont en soldes : 
    Dragon Quest VII Reimagined
    Dragon Quest Monsters Le Prince des Ombres
    Dragon Quest XI
    Dragon Quest Builders 2
    Dragon Quest Treasures
    Dragon Quest I&II HD 2D Remake
    Dragon Quest III HD 2D Remake
    Dragon Quest Builders
  • Trainatic
  • No man's Sky
  • Warhammer 40,000 Space Marine II
  • Return of the Obra Dinn
  • Ark Survival Ascended
  • GTA V
  • Kingdom Come Deliverance II
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Adorable Adventures est sorti

- L'Edito du Dimanche

- Mullet MadJack est sorti sur Nintendo Switch

- Airport Baggage Simulator sort le 28 mai

- Steam : les soldes du week-end

- Invincible VS est sorti

- Amnesia : Rebirth est sorti sur Nintendo Switch 2

Dernières Vidéos

- (TEST) Scuf Omega : la meilleure manette PC et PS5 ?

- Tavern Talk Stories: Dreamwalker sort le 9 juin

- The Witch’s Bakery arrive en août

- Pottering : un jeu de jardinage multijoueur

- Mistfall Hunter débarque en test gratuit le 14 juin

- Call of Duty: Modern Warfare 4 annoncé pour le 23 octobre

- Necrophosis est sorti sur PS5 et Xbox Series

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56155-soldes-jeux-video-promotions-pc-steam-liste-offres