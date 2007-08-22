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Publié le Samedi 30 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Y'a des trucs à ne pas raterSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux The Elder Scrolls sont en soldes :
The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls IV Oblivion
The Elder Scrolls V Skyrim
The Elder Scrolls III Morrowind
The Elder Scrolls Legend Battlespire
The Elder Scrolls II Daggerfall
The Elder Scrolls Adventures Redguard
- SCUM
- Backrooms : Escape Together
- MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics
- Stray
- Car Mechanic Simulator 2021
- Pipistrello and the Cursed Yoyo
- Fuga: Melodies of Steel 3
- Les jeux Dragon Quest sont en soldes :
Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest Monsters Le Prince des Ombres
Dragon Quest XI
Dragon Quest Builders 2
Dragon Quest Treasures
Dragon Quest I&II HD 2D Remake
Dragon Quest III HD 2D Remake
Dragon Quest Builders
- Trainatic
- No man's Sky
- Warhammer 40,000 Space Marine II
- Return of the Obra Dinn
- Ark Survival Ascended
- GTA V
- Kingdom Come Deliverance II
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