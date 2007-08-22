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Publié le Vendredi 29 mai 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini

 

The Witch’s Bakery arrive en août

A une période où toutes les boulangeries sont fermées

The Witch’s Bakery sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch 1 & 2. Il vient d'être annoncé pour le mois d'août, sans plus de précision.

Il s'agit d'un RPG d'aventure en 2D qui vous met dans la peau d'une sorcière qui aime faire des pâtisseries. L'action se déroule à Paris, de nos jours.

Vous allez devoir l'aider à gérer sa boutique, l'aménager et préparer vos viennoiseries et autres pains. Le but est non seulement de régaler vos clients mais aussi de soigner leur coeur. Car vous avez un don : vous pouvez voir dans le coeur des gens. Et les soigner avec vos créations.

Vous pourrez explorer les lieux, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles recettes, acquérir de nouvelles compétences en participant à des activités, acheter des livres de cuisine... Vous devrez aussi, chez certaines personnes particulièrement atteintes, pénétrer dans le monde caché de leur coeur pour les aider. 

 

 
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