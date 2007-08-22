RollerCoaster Tycoon Classic est sorti sur consoles

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Publié le Vendredi 29 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

RollerCoaster Tycoon Classic est sorti sur consoles

Sac à vomi non inclus

Atari vient de relancer sa franchise RollerCoaster Tycoon avec RollerCoaster Tycoon Classic, disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch 2.

Le jeu est déjà disponible sur les autres plateformes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1...).

Le jeu, développé à l'origine par Chris Sawyer, permet de créer son propre parc d'attractions.

RollerCoaster Tycoon Classic est proposé au prix de 24,99 €, sauf sur Nintendo Switch 2 où il est à 29,99 €.

RollerCoaster Tycoon Classic compile les deux jeux RollerCoaster Tycoon et RollerCoaster Tycoon 2, avec quelques 95 scenarios et un mode bac à sable pour construire librement son parc.

Ça reste peut-être un peu cher pour un jeu sorti à l'origine en 1999.

 

 
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