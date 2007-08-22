Going my way?, un nouveau jeu d'horreur narratif

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Publié le Vendredi 29 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

Going my way?, un nouveau jeu d'horreur narratif

Le train maudit

Développé par Siberian Koala et édité par Spaghetti Cat, Going my way? est un jeu d'horreur narratif qui sortira sur PC, sur Steam, dans le courant de l'année. Un Playtest sera prochainement mis en place et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. 

Le jeu vous plonge dans un monde où le sommeil a disparu. Les gens sombrent dans la folie. A côté de ça, les vagabonds, des créatures qui ressemblent aux humains, attendent le bon moment pour dévorer les survivants un à un...

Vous êtes le conducteur d'un train dont le but est d'emmener des survivants dans la Cité, seul salut possible. Mais à bord se cachent peut-être des vagabonds... et l'absence de sommeil qui plonge les gens dans la folie n'aide pas à découvrir qui est humain et qui ne l'est pas...

Pour mener votre enquête, vous pourrez leur offrir du thé dans lequel vous pourrez mettre différentes substances destinées à révéler leur vraie nature...

 

 
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