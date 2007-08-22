- Call of Duty: Modern Warfare 4 annoncé pour le 23 octobre

Publié le Vendredi 29 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ris, Corée !

Call of Duty: Modern Warfare 4 a été dévoilé par Activision. Le jeu sortira le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et pour la première fois sur Nintendo Switch 2. Il est développé par Infinity Ward.Le jeu vous mettra dans la peau de Park, un jeune soldat sud-coréen qui doit faire face à une invasion nord-coréenne. On retrouvera le Capitaine Price, désormais hors-la-loi, qui agit de son côté pour récupérer une arme surpuissante qui risque de plonger le monde en plein chaos.Nul doute que le jeu devrait servir de prétexte aux américains pour réellement envahir la Corée du Nord. Si, si, je vous assure, ils ne seraient pas à ça près.En tout cas, le jeu vous emmènera à New York, Paris, Mumbai et en Corée.Le mode multi, avec 12 cartes, sera bien de la partie. Le mode DMZ (extraction) également.On espère cette fois-ci que le mode solo sera un peu plus consistant et surtout, un peu moins bordélique.