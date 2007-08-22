Planet Zoo 2 pour le 13 octobre

Publié le Vendredi 29 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

J'aurais préféré un autre cadeau

Planet Zoo 2 sortira le jour de mon anniversaire, le 13 octobre prochain (notez bien). Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est signé Frontier Developments.Il s'agira une nouvelle fois de construire et gérer un zoo, de le faire prospérer, de veiller au bien-être animal mais aussi au bien-être touristique.Chaque animal a ses propres besoins qu'il vous faudra remplir. Parce que, par exemple, on ne mélange pas les tigres et les requins, les éléphants et les orques, les gazelles et les crocodiles, dans le même enclos. Si, si, je vous assure. J'ai déjà essayé.Vous aurez donc des animaux terrestres, aquatiques, des oiseaux, le tout à gérer du mieux que vous pourrez. Sans oublier les boutiques, les restaurants, et autres lieux de divertissements où les visiteurs pourront lâcher un max de thunes.Le jeu sera vendu 49,99 €. Attendez-vous à un max de DLC payants pour rajouter des espèces.