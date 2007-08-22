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Publié le Vendredi 29 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Pottering : un jeu de jardinage multijoueur
Ma bêche dans ta gueuleDans Pottering, vous allez jardiner entre amis. Parfaitement. Sur votre petit lopin de terre, en coop multijoueur, vous allez bêcher, planter, aménager les extérieurs, faire des découvertes...
Vous devrez réaménager un jardin, puis vous débloquerez de nouvelles zones dont il faudra aussi s'occuper.
Non seulement il faudra planter des fleurs, des buissons, mais aussi trouver la bonne place pour mettre du mobilier extérieur.
Et éventuellement, vous pourrez aussi vous taper sur la gueule à coups de bêche.
Faut bien s'amuser un peu...
Pottering est un jeu développé par Future Friends Games, et sortir sur PC, sur Steam, en 2027.
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