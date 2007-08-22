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Publié le Dimanche 3 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Tout va très bien madame la MarquiseLa guerre est partout. Les prix, comme les bombes, explosent. Les taxes, les impôts, le coût de la vie en constante expansion... Les Français sont à l'agonie et le pays sombre dans la colère.
Tout va mal. La société croûle sous le poids des soucis, de la pénibilité du quotidien, désormais exsangue des petits plaisirs aujourd'hui inaccessibles.
Tout le monde se serre la ceinture et se demande comment terminer le mois sans découvert bancaire.
Mais bon. Y’a le dernier iPhone qui vient de sortir, aussi. Et puis le gamin qui veut ses Birkenstock parce que, même si moi je trouve que c’est quand même un peu de la merde et que t’as vraiment, mais vraiment l’air con avec ça aux pieds, eh bien il paraît que c’est à la mode.
Mais bon. C’est moi qui ai des goûts de chiotte, c’est bien connu. Des sabots en peau de mulot à 150 balles la paire, c’est trop la classe. Je le sais, ma gamine et tous ses copains et copines en ont. Moi je lui ai bien proposé de lui payer une paire à 10 balles et les recouvrir avec de la peau de gerbille, vu que j’arrête pas d’en claquer à la tapette à souris dans mon jardin potager, mais elle n’a pas voulu. Alors que je suis certain que les miennes auraient été plus stylées. Et uniques. Mais non. C’est dingue comme cette génération qui recherche l’unicité à tout prix aime se vautrer dans le troupeau comme des moutons.
Enfin bref, y’a plus d’argent. Du tout. Mais à côté de ça, je n’ai jamais vu autant de monde se taper des week-ends ou des vacances. A tel point qu’on se retrouve avec des bouchons sur la route digne des grands départs estivaux.
Je veux dire, tu vas pas claquer 1500 balles pour trois jours à Deauville si c’est pour chouiner après sur le prix de ton plein de carburant, non ?
Moi perso, je ne me plains pas, je suis un nanti. J’ai épousé une riche héritière et je me noie dans mon petit confort bourgeois, en sirotant des cocktails dans mon jacuzzi sur ma terrasse. Lors de la prochaine Révolution, je serai guillotiné, c’est certain. Faudra que je trouve une phrase percutante pour ma montée sur l’échafaud. Un truc qui fasse date.
J’aurais bien lancé un « Ça m’ennuie de mourir. J’aurais voulu voir la suite. » mais c’est déjà pris par le journaliste Carra, du moins tel qu’il est raconté dans Quatre-vingt Treize de Victor Hugo. D’humeur taquine, je pourrais me fendre d’un « tiens, d’ici-là, je vois ma maison ». Mais pas certain que ça ferait date. Pareil, « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » est déjà prise par Danton.
Bah, je trouverai bien un truc de dernière minute. Une petite impro sortie de derrière les fagots, du genre « Même raccourci de 10 pouces, je resterai un plus grand Homme que vous ». C’est pas mal, ça, ça pète bien. Un peu péteux, mais percutant. Ou sinon, un « J’ai comme l’impression que tout ça va mal finir ». Humoristique, sarcastique.
En attendant, au lieu de venir chouiner à la télé dans des reportages à deux balles sur le pouvoir d’achat, faudrait voir à me laisser profiter de mes week-ends. Parce que là, y’a tellement monde que mes restos préférés affichent complet et que je suis obligé de me rabattre sur des hôtels 3 étoiles puisque les 4 n’ont plus de chambre de disponible.
Si ça continue, je vais finir au camping. Nan mais vous imaginez ?
Bref, les reportages alarmistes, catastrophiques, anxiogènes et dépressifs qui fourmillent à la télé, faut arrêter.
Les gens vont très bien, en fait. Ils se moquent du prix de l’essence, du pouvoir d’achat et des impôts. Ils veulent juste des bisous.
Moi je retourne dans mon jacuzzi.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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