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Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Origament: A Paper Adventure (PC)
Laissez parler les p'tits papiersQuand on a reçu le code de test du jeu Origament: A Paper Adventure, on s'est posé la question de savoir à qui le refourguer pour un test.
Chacun étant dans une période chargée, pour diverses raisons et suivant diverses occupations, on a un peu joué à la patate chaude, se refilant le bébé les uns les autres...
Non pas que le jeu n'était pas intéressant, bien au contraire. Tout le monde avait envie de poser les mains dessus mais n'en avait tout simplement pas le temps.
C'est Walid, Hamadi de son nom de famille, qui a trouvé la parade : "Bah, c'est un truc qui parle de papier, non ? Alors autant filer ça à quelqu'un de l'équipe qui a un nom d'étranger, ça lui rappellera les files d'attente à la Préfecture pour son titre de séjour".
Bref, c'est Ayman Messaoudi qui a hérité du bébé.
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