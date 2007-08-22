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Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Atmosfar annoncé pour le 20 mai
Ce serait bien d'en changer, d'atmosfar...On vous a déjà parlé d'Atmosfar, un jeu développé par Apog Labs et édité par Shueisha Games, qui sortira sur PC, sur Steam. La date vient d'être dévoilée. Ce sera le 20 mai. Le jeu sortira en accès anticipé.
Pour rappel, vous allez découvrir la planète Tycos, un monde composé d’îles flottantes dans les cieux. A l'aide de votre petit vaisseau, vous allez chercher des artefacts extraterrestres afin d’en récupérer les ressources et les ramener au vaisseau-mère. Vous vous en servirez pour développer votre technologie, gagner de nouvelles capacités, armes et outils...
Vous découvrirez aussi des formes de vie inconnues mystérieuses incluant faune et flore.
Ce vaisseau-mère pourra être amélioré, customisé, agrémenté de meubles, d'endroits cosy... vous pourrez aussi, sur vos petits vaisseaux, modifier l'armement, le moteur, les capacités...
Le jeu sera ouable seul ou en coopération à quatre.
Une nouvelle vidéo a été publiée. Le jeu a l'air toujours aussi joli, relaxant, sympa, bref, on garde un oeil dessus.
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