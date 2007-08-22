Star Wars: Galactic Racer annoncé pour le 6 octobre

Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vraiment hâte !

L'un des jeux que l'on attend le plus cette année a enfin une date : Star Wars: Galactic Racer sortira le 6 octobre prochain. Le jeu est attendu sur PC, Xbox Series et PS5.Le jeu sera proposé au prix de 59,99 €.C'est un jeu de courses signé Fuse Games, un jeune studio anglais qui a à sa tête l'un des anciens de Criterion, Matt Webster (Burnout, Need For Speed).A travers des circuits situés sur les planètes iconiques de la saga, vous allez tenter de terminer en première position mais aussi pouvoir cogner, tenter de faire sortir de la piste et même détruire les véhicules de vos adversaires.Il y aura une campagne solo, racontant l'histoire d'un désir de vengeance d'un p'tit gars qui va devoir grimper les échelons du circuit, face à un gros méchant rival, mais c'est surtout le multi qui risque d'être la grosse force du jeu. En espérant qu'il y aura du multi local.Une nouvelle vidéo a été publiée.