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Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Farming Camp s'offre une démo
L'école des bouseuxDans Farming Camp, vous allez incarner Alessandra, une ado qui a décidé de devenir la meilleure fermière pour pouvoir devenir la gardienne de l'Arbre éternel. Mais il ya de la concurrence...
Elle va devoir faire équipe avec différents campeurs pour remplir des quêtes, explorer, et bien entendu, apprendre à être une fermière compétente. Ils vous aideront notamment à effectuer les nombreuses tâches quotidiennes.
Farming Camp récompense l’exploration mais aussi l’abnégation dans les épreuves qui vous sont présentées, même si le jeu n’impose rien d’insurmontable puisqu’il s’agit d’une aventure très relaxante.
Jeu de gestion agricole, Farming Camp est développé par le studio néerlandais Innerfire Studios et édité par Soedesco. Il est prévu sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series cette année.
Bonne nouvelle, une démo est disponible sur PC, sur Steam. Une nouvelle vidéo a été également publiée.
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