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Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Adorable Adventures est sorti
Nous sommes tous des petits cochonsAdorable Adventures est un jeu développé et édité par Wild Sheep Studio. Il vient tout juste de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.
Le jeu se présente comme un petit jeu tranquille, relax, dans lequel vous allez incarner Boris, un marcassin.
Boris a perdu sa famille, après un feu de forêt. Vous allez explorer les bois, faire des rencontres avec de nouveaux amis et vous amuser en coursant notamment les papillons..
Qu'il s'agisse de jouer avec un insecte, sauter dans les feuilles, trouver des champignons, il faudra utiliser votre flair infaillible pour arriver à vos fins. Et à vos faims aussi.
Et n'oubliez pas, un marcassin, ça fait crounch sous les roues d'un 4x4.
On vous teste ça rapidement et on vous dit ce que ça vaut.
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